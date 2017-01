Reebok Pump Omni Lite „Dee Brown“ Release Date: –

Stores: –

Oft vergisst man fast, dass Reebok eine große Vergangenheit im Basketball hat, aber wenn man an Shaquille O’Neal oder Dee Brown denkt, dann bekommt man einen Eindruck der History. Moment – Dee Brown? Ja genau, der 1991er Sieger des NBA Slam Dunk Contest, der mit einem No Look Dunk berühmt wurde, hatte eine Art „Signature Sneaker“, den Pump Omni Lite, welcher nach 2013 nun erneut neu aufgelegt wird. Cooles Teil!