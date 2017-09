Reebok Pump Supreme „Navy“ Release Date: 09. September 2017

Stores: Afew Store

Mit dem Pump Supreme hat sich Reebok ein Modell geschaffen, welches perfekt in den aktuellen Trend zu Sock-Sneakern passt. Bisher hat sogar jeder Colorway überzeugt und da ist auch der neue „Navy“ keine Ausnahme. Der Colorway erinnert hier stark an ein „Patriot“ Look für die US-Sneakerheads, aber auch so umgesetzt einfach derbe, oder?