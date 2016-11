Rihanna x PUMA Creeper „Velvet“ Pack Release Date: 04. Dezember 2016

Stores: PUMA

Was Herr West für adidas ist, das ist Rihanna für PUMA. Ihr eigenes PUMA Creeper Modell hat höhere Welle geschlagen, als viele wohl gedacht haben und nun steht der nächste Release bevor. Anfang Dezember wird das „Velvet“ Pack erscheinen, welches dem Creeper einen Soft Look verleiht und das gleich in drei verschiedenen Colorways. Was sagen die Mädels zum Release?