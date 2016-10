Für den Herbst präsentieren Rihanna x Stance eine neue Kollektion, welche sich an der japanischen Kultur anleht und dazu noch Elemente der modernen Streetwear und der Punkbewegung beinhaltet. Wie das Ganze nun aussieht? Schaut es euch am besten direkt selbt an.

Juxtaposing the beauty and elegance of Japanese culture with the modern street-wear and punk movements, Rihanna’s latest collection is as inventive and bold as she is.