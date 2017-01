„Rings“ (Official Trailer)

Freunde des gepflegten Horror-Films, kommen 2017 auf ihre Kosten. Einen Teil davon ist „Rings“, der neue Teil des „Ring“ Franchises. Im Film selbst, beschäftigt sich der Hauptcharakter Holt mit einem mysteriösen Video und distanziert sich von seiner Freundin Julia. Diese will Holts Veränderungen aber nicht akzeptieren und findet etwas heraus, dass ihr Leben in Gefahr bringt – das Video, mit dem sich Holt beschäftigt, hat eine zweite Ebene und ist damit ein Unikat in der „Ring“ Reihe …

