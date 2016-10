Robin Thicke & Nas – „Deep“ (Audio)

Der Titel des neuen Robin Thicke & Nas Songs, passt thematisch perfekt – „Deep“. Die beiden Künstler nehmen sich in dem Track den Themen an, aber auf ihre Art und Weise. Nas übernimmt in „Deep“ den sozial politischen Part und auch Donald Trump bekommt sein Fett weg, so rappt Nas: „And you don’t think it’s an emergency/ A toupée-wearing liar is tryna run the USA.“ Robin Thicke schaut in „Deep“ eher auf seine verflossene Liebe zurück und schlägt damit einen leichteren Weg ein. Hier für euch „Deep“ im Stream. Enjoy.