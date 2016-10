„Rogue One: A Star Wars Story“ (Official Trailer #2)

Noch in diesem Jahr, bekommen wir einen weiteren „Star Wars“ Film zu sehen und es ist direkt eine Premiere, denn mit „Rogue One: A Star Wars Story“ erwartet uns erstmals eine Sideline Story aus dem Star Wars Universum. Der neue Trailer dürfte dabei für Aufsehen sorgen, denn die Geschichte dürfte einfach nur großartig werden. Enjoy.

Watch the official second trailer for Rogue One: A Star Wars Story, in which Jyn Erso leads a group of unlikely heroes to steal the plans to the Death Star, the Empire’s ultimate weapon of destruction. Rogue One: A Star Wars Story arrives in theaters December 16, 2016.