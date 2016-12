Ronnie Fieg x adidas Consortium Trail Boost Release Date: Dezember 2016

Stores: KITH

Ronnie Fieg ist derzeit mit seiner „Friends & Family“ Clique in den Rocky Mountains unterwegs. Genauer gesagt verbringt er die Zeit in Aspen, der Kleinstadt, welche Namensgeber für den letzten KITHLAND Drop ist. Teil der Kollektion ist u.a. der Ronnie Fieg x adidas Consortium Trail Boost, welcher im „Navy“ Colorway released werden wird und vom Upper einem Tubular sehr ähnlich sieht, dazu aber Boost Technologie und Trail Sohle. Was sagt ihr zum Release?

Photo by: Tyler Mansour (KITH) + Nolan Persons