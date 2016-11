Ronnie Fieg x ASICS Tiger Gel-Lyte III „Militia Initiative“ Release Date: 28. November 2016

Stores: KITH

Während der verpasste Release des „Salmon Toe 2.0“ durch die schlechtere Qualität noch ok ist, ist es extrem Kacke, den Release des Ronnie Fieg x ASICS Tiger Gel-Lyte III „Militia Initiative“ verpasst zu haben. Die Qualität des „Made in Japan“ Release ist einfach perfekt und der Shape eine Granate. Den Release hätte ich zu gern in meiner ASICS Sammlung gehabt, aber muss nun leider drauf verzichten …