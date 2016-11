Ronnie Fieg x ASICS Tiger Gel-Lyte III „Salmon Toe 2.0“ Release Date: 28. November 2016

Stores: KITH

Rein der Vollständigkeit halber, muss ich auch noch einmal Salz in die Wunde streuen. Kurz vor Mitternacht am Montag, droppte KITH die beiden Gel-Lyte III, die wir wohl alle haben wollten. Der Ronnie Fieg x ASICS Tiger Gel-Lyte III „Salmon Toe 2.0“ war für viele sicherlich der Release in 2016 und viele haben ihn leider auch nicht bekommen. Das einzige Trostpflaster für mich persönlich ist es, dass die Qualität nicht an den OG Release rankommt, obwohl der Release „Made in Japan“ ist. Hattet ihr Glück?