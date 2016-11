Ronnie Fieg x KITH x ASICS Tiger „Legends Day“ Pack

Das Jahr 2016 endet mit vielen derben Release, den größten Anteil daran, wird am Ende ein gewisser Ronnie Fieg haben. Den kommenden Dienstag, hat er einfach mal zum „Legends Day“ ausgerufen und wird an dem Tag insgesamt vier (!) Release in Kooperation mit ASICS Tiger präsentieren.

Im Vordergrund steht dabei der ASICS Tiger Gel-Mai – eine Silhouette aus dem Jahr 1999, welche Ronnie Fieg als Partner zurückbringt! Den Gel-Mai wird es sowohl im „Militia“, als auch im „Salmon“ Colorway geben und dazu ist der „Militia“ auf 750 Paare limitiert.

Der zweite Teil des „Legends Day“ Pack, ist die von Ronnie Fieg entworfene Silhouette, der ASICS Tiger Gel-Lyte 3.1. Auch dieser wird im „Militia“ und im „Salmon“ Colorway erscheinen.

Als kleine Besonderheit für die „treuen“ Käufer, wird es zum ersten Mal ein „KITH Golden Ticket“ geben. Heißt, mit Glück liegt eurer Bestellung eines dieser goldenen Tickets bei, welches euch die Pre-Order Option auf den Gel-Lyte III „Salmon Toe 2.0“ oder den Gel-Lyte III „Militia“ freischaltet. So kann man natürlich auch den Verkauf ankurbeln und die Reseller glücklich machen …

Bei welcher Silhouette und welchem Colorway werdet ihr euer Glück versuchen? Ich persönlich werd wohl versuchen, an den Gel-Lyte 3.1 „Salmon“ ranzukommen.

Photography: Tyler Mansour