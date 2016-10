Ronnie Fieg x New Balance 997.5 „Archipelago“ Release Date: –

Während der „Kithland“ Fashion Show, war der neue RF x New Balance 997.5 „Archipelago“ bereits zu sehen. Nun teased uns Mr. Fieg den neuen Release in besserer Qualität, aber der NB 997.5 soll woh nur Teil des „Friends & Family Loyalty Programs“ sein und dürfte so keinen breiteren Release sehen, leider! Aber, die Hoffnung stirb ja bekanntlich zuletzt!