Ronnie Fieg x New Balance 997.5 „Cyclades“ Release Date: 14. Oktober 2016

Stores: Kithnyc.com

Im Sommer macht es sich Ronnie Fieg im Nammos Resort auf Mykonos bequem. Dabei kam ihm am Strand die Idee für diesen Colorway, welchen er mit „Cyclades“ betitelt. Gemeinsam mit New Balance setzt Ronnie Fieg den Colorway nun auf Basis der neuen 997.5 Silhouette um und released damit, nachdem „Archipelago“, ein weiteres Highlight oder was meint ihr?

Der Ronnie Fieg x New Balance 997.5 „Cyclades“ erscheint heute via kithnyc.com – also allesamt den Online Store ab 17:00 Uhr dt. Zeit im Auge behalten und „F5“ oder „CMD+R“ hitten.

Photography: Tyler Mansour