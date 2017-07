Nicht zum ersten Mal erweist sich die Achse New York/Chicago als fruchtbare Verbindung für hochwertigen musikalischen Output. Auf ihrem Album „Molotov“ nehmen es der aus Brooklyn stammende Rapper Saga und der Chicagoer Produzent Thelonious Martin mit Zynikern und Hatern, Wack Emcees und inneren Dämonen auf. Dabei vereint „Molotov“ die besten Eigenschaften seiner beiden Schöpfer. Wie das in etwa klingt? Hört es euch im Video zu „Where we live (Brooklyn)“ einfach selbst an. Enjoy.