Samsung CH711 Quantum Dot Curved Monitor

Die CES 2017 in Las Vegas wird sicherlich wieder ein Highlight für jeden Consumer im Unterhaltungsbereich. Die Gamer können sich jetzt über den neuen Samsung CH711 Quantum Dot Monitor im Curved Design freuen, welcher in zwei Größen erscheinen wird – 27″ und 31.5″ – beide kommen mit einer Auflösung von 2560 x 1440, was WQHD entspricht und einem 125% sRGB Farbabdeckung. Ganz nett zum Spielen, oder?

Samsung is ramping up its efforts in the gaming market by introducing the new CH711 Quantum Dot Curved monitor. Set to be unveiled at CES 2017, the sleek curved display achieves a stunning picture quality using the conglomerate’s powerful Quantum Dot technology