Samsung Chromebook Plus & Pro

Auf der CES 2017 in Las Vegas, präsentiert Samsung die neuen Chromebook Plus & Chromebook Pro. Die beiden Notebooks sind gerade einmal 14mm „dick“ und kommen im Alu-Look. Beide Displays lösen mit 2400 x 1600 auf und kommen mit einem Gorilla Glas Display. Im Inneren finden sich 4GB RAM und 32GB lokalen Speicher. Dazu verfügen beide Notebooks über USB-C Anschlüsse und einen SD Card Reader.

Wer sich nun fragt, wo die Unterschieder der beiden Notebooks liegt, dem sei gesagt, dass das Chromebook Plus mit einem kleineren Prozessor ausgestattet ist – das war es dann aber auch.

Thanks to an accidental Best Buy listing, we had already gotten our first look at Samsung’s latest Chromebooks, but now the tech giant has officially unveiled the designs.