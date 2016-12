Saucony G.R.I.D. 9000 „Sparring with Saucony Sneaks“ Release Date: 2017

Die eigene Kollaboration mit der Brand, für die die eigene Leidenschaft brennt – das ist der Traum für viele Sneakerheads. Qu0te und Julia Schoierer aka Sneakerqueen haben es bei adidas Originals vorgemacht. Ich selbst habe den Versuch bei ASICS Tiger in Angriff genommen und gemeinsam mit Sole Panda ein 1 of 1 Sample erstellt und nun gibt es einen nächsten Vorstoß, allerdings auf einer Stufe vor der Kollaboration.

Saucony Originals Deutschland hat es der Crew von Saucony Sneaks ermöglicht, sich um den Release eines G.R.I.D. 9000 zu kümmern. Angefangen mit der Story hinter dem Release bis hin zum kompletten Marketing. Natürlich ließ es sich die Crew nicht nehmen, für ihre Brand diese Challenge anzunehmen und das Ergebnis sehen wir nun hier – der Saucony G.R.I.D. 9000 „Sparring with Saucony Sneaks“. Der Colorway des Release hat die Crew an den Boxsport erinnert und die Challenge von Saucony Originals an Sparring und so war die Idee umgesetzt und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen.

Der G.R.I.D. 9000 ist nun nicht meine Silhouette bei Saucony, aber der Leidenschaft hinter dem Ganzen, muss man einfach Respekt zollen und ebenfalls muss man den Hut vor Saucony Originals Deutschland ziehen, die hier alles aus den eigenen Händen gegeben haben und dennoch vollstes Vertrauen in die Saucony Sneaks Crew hatten. Respekt!