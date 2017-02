Saucony Grid 8500 Weave „Black“ Release Date: 31. Januar 2017

Während wir in DE uns auf den Release des Grid SD Quilted freuen, ist in den Staaten gerade der Saucony Grid 8500 Weave in „Black“ erschienen. Der Mix aus Grid 8000 und Grid 9000 kann sich in dem Look und dem Colorway sehen lassen oder was meint ihr?