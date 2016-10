Saucony Grid SD „Garden“ Pack Release Date: 21. Oktober 2016

Stores: Solebox & more

Der Grid SD von Saucony übernimmt den Herbst! Am Montag, den 24. Oktober erscheint noch der „Pumpkin Spice“, aber bereits seit gestern, ist das neue „Garden“ Pack erhältlich! Drei Premium Grid SD Colorways („Oiled Green“, „Black“, „Grey“), welche allesamt überzeugen. Was haltet ihr vom Release? Cop or Drop?