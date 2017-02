Saucony Grid SD Quilted „Blue“ Release Date: 04. Februar 2017

Stores: Save Our Sole

Saucony präsentiert den Grid SD, im Quilted Leder Look, noch in weiteren Colorway und so findet ihr aktuell bei den Freunden von Save Our Sole den Sneaker auch in „Blue“. Der „Kissen“ Look steht der Silhouette von Saucony wirklich sehr gut und der Farb und Materialmix ist hier einfach nur ein Highlight.