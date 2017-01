Saucony Grid SD Quilted „Tan/ Grey“ Release Date: 28. Januar 2017

Stores: Sneaker Politics

Drei Jahre dauerte die Entwicklung des Grid SD, bevor er 1991 das erste Mal released wurde. 16 Jahre später, kommt der Runner in einer Premium Variante auf den Markt, welche es vorher so noch nie gab. Der Saucony Grid SD Quilted „Tan/ Grey“ präsentiert uns die Silhouette in mehreren Lederlayern und einer geilen Optik. Der Release soll auch nach Europa kommen, aber wer sich sein will, sollte aktuell in den Staaten zugreifen. Meinungen?