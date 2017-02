Saucony Originals Grid SD „Ether“ Release Date: 11. Februar 2017

Stores: Allike

Auf den ersten Blick mag man nicht erkennen, was der Grid SD „Ether“ mit der Geschichte von Saucony Originals zu tun hat, aber keine Sorge, wir klären euch auf. Der Colorway ist an den Äther-Dom des Bulfinch Buildings in Boston angelehnt, die Heimat von Saucony. So schließt sich der Kreis und der Colorway passt damit auch zur Idee. Meinungen?