Saucony Select Shadow 5000 „Letterman II“ Release Date: 27. Januar 2017

Stores: 43einhalb

Das erste Highlight von Saucony im Jahr 2017, trägt den Namen Shadow 5000 „Letterman II“ aus der Select Reihe. Nach der Silhouette des Grid 9000, folgt nun also ein Shadow 5000, die wohl populärere Silhouette als „Letterman II“. Sehr cooler Release, auch vom Materialmix Wolle/Glattleder her, der am Ende der Woche erhältlich sein wird.