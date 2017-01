Saucony Shadow 5000 Heritage „Suede“ Pack Release Date: –

Stores: Haddoc Shop

In diesem Jahr präsentiert Saucony die Heritage Reihe, welche uns die Klassiker des Labels in coolen Varianten bringen wird. Den Anfang macht dabei der Shadow 5000, eine der besten Silhouetten des Labels, und zwar mit dem „Suede“ Pack, welches die Colorways „Navy“ und „Grey“ beinhaltet. Starker Release oder was meint ihr?