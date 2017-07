Saucony Shadow 5000 „Houndstooth“ Release Date: 11. Juli 2017

Stores: Haddoc Store

Scheinbar hat sich Saucony etwas zurückgehalten, damit man die zweite Jahreshälfte übernehmen kann! Zum Start in die neue Woche, präsentiert die Brand nun den Shadow 5000 im „Houndstooth“ Look. Der Release kommt exklusiv in einem Mädels Size Run. Was haltet ihr vom Release?