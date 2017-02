Saucony Shadow 5000 „Wheat“ Release Date: 07. Februar 2017

Stores: Titolo

Für die, denen der Grid SD „Ether“ zu glossy war, präsentiert Saucony den Shadow 5000 im coolen „Wheat“ Look. Der Release erinnert etwas an das „Irish Coffee“ Pack aus dem letzten Jahr, welche auf dem Shadow 6000 umgesetzt wurde, aber zeigt einmal mehr, dass sich Saucony mit ihren General Releases nicht mehr zurückhält und auch mit Qualität überzeugen will. Schöner Release, oder?