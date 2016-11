Saucony Shadow Original „Blue“ Release Date: 01. November 2016

Stores: Overkill Shop & more

Saucony überrascht sicherlich nicht nur mich, denn die letzten Release für 2016 haben es wirklich in sich. Nach dem „Pumpkin Spice“, folgt nun ein Shadow Original, welcher (außnahmsweise) nicht nur exklusiv in Frauengrößen kommt und der gleichzeitig einfach nur derbe gut geworden ist. Haltet also direkt nach dem Saucony Shadow Original „Blue“ Ausschau, denn es lohnt sich, oder?