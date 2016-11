SEGA Mega Drive (2017)

Im kommenden Jahr kehrt eine weitere legendäre Spielekonsole zurück – der SEGA Mega Drive oder wie die Konsole in den Staaten hieß – SEGA Genesis. Das Unternehmen TecToy bringt uns die Konsole der späten 80er/ frühen 90er Jahre zurück und sie featured dabei den originalen Spiele-Slot und zusätzlich einen SD-Kartenleser. 22 Spiele sind auf der Konsole vorinstalliert und ich kann fast drauf wetten, dass Sonic dazu gehören wird. Wer sich ein Teil seiner Kindheit zurückholen möchte, kann die Konsole aktuell direkt bei TecToy vorbestellen.

