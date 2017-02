size? x ASICS Tiger Gel-Lyte „Far Side of the Moon“ Pack Release Date: 10. Februar 2017

Stores: size?

Die erste Kollaboration von ASICS Tiger in 2017, steht uns am 10. Februar bevor! Gemeinsam mit dem UK-Retailer size?, präsentiert man das „Far Side of the Moon“ Pack, welches aus einem Gel-Lyte III und einem Gel-Lyte V besteht. Beide Silhouetten featuren dabei einen Upper aus verschiedenen Ledervarianten. Kann sich durchaus sehen lassen das Pack, oder was meint ihr?