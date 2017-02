Slam Jam x ASICS Tiger Gel Mai Release Date: 25. Februar 2017

Stores: Slam Jam

Nicht einmal 22 Jahre ist es her, dass ASICS Tiger den Gel Mai auf den Markt brachte, damals schrieb man das Jahr 1995. Zwei Dekaden später, gehört der Sneaker schon zu den Retro-Silhouetten und nach dem Comeback in Kooperation mit Ronnie Fieg, kooperiert ASICS Tiger nun mit dem italienischen Retailer Slam Jam, welcher u.a. für den den Gel-Lyte III „5th Dimension“ (2010) oder Gel-Lyte III „6TH PRLLL“ aus 2016 verantwortlich ist. Was sagt ihr zum coolen 90s Release?

Photos by Office Magazine