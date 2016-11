Slam Jam x The North Face / Lookbook (Fall/ Winter 2016)

Slam Jam x The North Face – die Verbindung passt einfach und nach ihrer Kooperation für die Frühjahr/Sommer-Kollektion, bekommen wir auch für die kälteren Tage die passenden Styles. Gemeinam hat man sowohl die Mountain Baldir Woven Triclimate Jacke, als auch die Modelle M 1990 Mountain Woven Shell, Hoodoo Woven Jacket und Hoodoo Woven Shirt für den Winter fit gemacht und alle vier Modelle sind ab sofort erhältlich im coolen Schwarz oder Olive.

After collaborating on technical yet everyday outerwear for SS16, The North Face and Slam Jam have come together once again for the fall/winter seasons.