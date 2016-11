Slayer x Supreme / Lookbook (Fall 2016)

12 Alben und über 20 Millionen verkaufte Alben – zahlen, die zu einer der bekanntesten Bands der Welt gehören – Slayer! 1981 wurde die Band von Jeff Hanneman, Kerry King, Tom Aray und Dave Lombardo gegründet und 35 Jahre später gibt es eine Kollaboration mit Supreme. Die Kollektion ist ab dem 10. November online erhältlich!

Supreme has worked with Slayer on a collection for Fall 2016. The collection consists of an M-65 Jacket, Coaches Jacket, Sweater, Waffle Thermal, Hooded Sweatshirt, Crewneck, Sweatpants, four graphic T-Shirts and a 5-Panel Hat. Available in-store NY, LA, London, Paris and online November 10th.