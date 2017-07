smart x Nike iD x asphaltgold Release Date: 06. Juli 2017

Stores: smart Deutschland

„Project: 19.000 €“ ist gelüftet! 500 von euch, die gerade vielleicht ein Auto suchen und dazu einen limitierten Nike iD Air Max 1 Flyknit haben wollen, sollten sich auf den Weg nach Darmstadt machen und die Koffer voller Geld haben, denn das hier ist Next Level Shit!

Gemeinsam mit smart Deutschland, präsentiert asphaltgold wahlweise ein smart cabrio oder smart coupé in der BRABUS Ausführung und der asphaltgold Edition! Dazu bekommt jeder Käufer einen passenden Nike iD Air Max 1 Flyknit in seiner Größe! Gab es jemals einen größeren Release vom Volumen her? Wer in Mathe aufgepasst hat, der weiß, dass wir hier von einer Summe von 9.500.000 € sprechen! BÄM! Was kostet euer Yeezy nochmal …