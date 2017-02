Sneaker Politics x adidas Consortium Gazelle Primeknit „Mardi Gras“ Release Date: 18. Februar 2017

Stores: Sneaker Politics

Abseits der „Sneaker Exchange“ Reihe, präsentieren Sneaker Politics x adidas Consortium eine Primeknit Version des Gazelle. Die Inspiration zum Release liefert die jährliche Mardi Gras Season, welche zu einem Synonym für alle Faschingsfeste zwischen dem 11. November und Aschermittwoch sowie für die Faschingszeit an sich wurde. Im Speziellen werden mit dem Begriff heute vor allem die Feierlichkeiten in New Orleans und Mobile (Alabama) verbunden. Also sichert euch eure Mardi Gras Ketten mit dem Gazelle PK am Fuß.