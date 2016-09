Sneakerboy x Reebok Instapump Fury „Majestic Ponies“ Pack Release Date: 17. September 2016

Stores: titolo & more

Sattelt die Pferde, denn es geht nach Down Under. Die Sneakerboy Crew hat mit Reebok zwei Instapump Furys designed, welche auf dem ersten Blick im klassischem „Black & White“ Look kommen. Der zweite Blick zeigt aber, dass der Upper mit Pony Haar überzeugen ist und somit ist der #teamcozy Release perfekt, welcher unter dem Titel „Majestic Ponies“ Pack läuft. Schon irgendwie dope, oder?