Sneakerness x Alpha Industries MA-1 VF 59

Die Sneakerness ist mittlerweile mehr eine Marke, als nur noch ein Name für ein Event. Mit Tour Stops in Berlin, Prag, Köln, Amsterdam, Zürich und Warschau war 2016 sicherlich ein erinnerungswürdigen Jahr und zur Erinnerung hat sich nun das Sneakerness Team mit Alpha Industries zusammengetan und präsentiert die gemeinsame MA-1 VF 59 Bomberjacke in zwei Farben. Klassisches Design, coole Details und sicherlich ein guter Reminder, oder?

Wer nun solch eine Jacke haben will, der soll bitte eine Mail an info@sneakerness.com schicken, mit dem Inhalt „Größe (S-2XL) und Farbe (Schwarz oder Olive)“. Der Preis für die Jacke beträgt 184,95€.

Photos by: sizetenplease