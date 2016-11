Während das Flashback Magazin im kommenden Jahr sein 8. Geburtstag feiert, sind die Kollegen von Sneakers Addict aus Frankreich seit 6 Jahren am Start und wissen dies zu feiern. Am morgigen Donnerstag wird daher die Sneakers Addict „6th Anniversary“ Capsule Kollektion released, welche aus einer coolen Bomberjacke und einem Snapback Cap besteht. Hier für euch das Lookbook, den Rest gibt es bei SA direkt. Wir gratulieren an dieser Stelle!