Sneakers76 x Le Coq Sportif LCS R1000 „Guardian of the Sea“ Release Date: 12. November 2016

Stores: Sneakers76

Die Italiener von Sneakers76 präsentieren nach der Kollaboration mit adidas Originals, nun eine weitere Kollaboration mit Le Coq Sportif. Der LCS R1000 „Guardian of the Sea“ greift die gleiche Idee auf, wie bereits der adidas EQT und auch die Materialien ähneln sich, dennoch ist der Release etwas besonderes und für Fans von Le Coq Sportif ein Must Have!