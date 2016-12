Sneakers76 x PUMA Blaze of Glory „The Legend of the Dolphin“ Release Date: 17. Dezember 2016

Stores: Sneakers76

Der 10. Geburtstag ist für einen Store immer etwas Besonderes. Daher ist es auch kaum verwunderlich, dass wir einen weiteren Release von Sneakers76 präsentiert bekommen. Nach adidas und Le Coq Sportif, folgt nun PUMA als Partner und gemeinsam präsentiert man den Blaze of Glory „The Legend of the Dolphin“. Inspiriert wurde der Release durch das offizielle Wappen der Stadt Taranto in Italien, welches einen legendären Delphin zeigen soll.