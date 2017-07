Sneakersnstuff x Karhu Aria „The land of a thousand lakes“ Release Date: 08. Juli 2017

Mitte der 90er Jahre präsentierte Karhu den Aria, nun kehrt die Silhouette in Kooperation mit Sneakersnstuff zurück und die Inspiration kommt, wie könnte es bei Finnland und Schweden sein, aus dem Norden …

Nicht nur Schweden hat viele kleine Inseln und Seen, sondern auch Finnland. Mit der Zahl von 187 888 Seen, kann man glaub ich schon gut angeben, oder? Jedenfalls stammt hier die Idee her, die im Colorway des Aria umgesetzt wurde. Sehr schöner Release oder was meint ihr?