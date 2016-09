Sobec / „Playlist“ Kollektion (Lookbook)

Das neue Label Sobec präsentiert ihre erste Kollektion, welche unter dem Namen „Playlist“ gelaunched wurde. Die Kollektion kommt im freshen 2in1 Look – und verbindet Band-Merchandise mit „Trasher“ Shirts. Schaut euch hier das Lookbook an und wer etwas von der Kollektion haben will, sollte direkt bei Sobec vorbeischauen.

New brand Sobec has unveiled its first ever collection, “Playlist,” combining icons from the music and streetwear worlds to create crazy new pieces.