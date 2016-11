Sole Season 3 / Recap

Die letzten zwei Tage war ich in der schönen Schweiz unterwegs, genauer gesagt in Basel. Grund für die Reise, war die Sole Season 3, eine kleine, aber sehr coole Sneakermesse von den Eidgenossen. Zum ersten Mal fand die Messe im Jahr 2014 statt und dieses Jahr zum ersten Mal in der Halle 7, eine Location, welche sich durch mehrere Räume und Etagen verbindet. Übersichtlich, vielleicht etwas zu eng im Vollbetrieb, aber dennoch mit einem coolen Flair ausgestattet.

Ein weiterer Pluspunkt der Sole Season ist, dass bis auf Edwin Europe, die Partner von Stunde Null sind, kein Store vertreten ist und man so wirklich die komplette Range von ASICS Tiger über adidas, Nike, Saucony, New Balance, Puma bis hin zu Reebok vor Ort geboten bekommt. Selbst der Retro/Vintage/OG Anteil ist hier recht hoch – perfekte Mischung!

Ich für mich, hatte einen Patta x ASICS Tiger Gel Saga ins Auge genommen, leider war dieser bereits nach der erste Runde verkauft. Suche geht weiter! US 12/12.5 Angebote werden gern gesehen! Ich möchte mich hier noch kurz beim ganzen Sole Season Team bedanken, explizit bei Cyril & Kevin und ich freue mich auf 2017! Hier für euch nun Impressionen der Sole Season 2016.