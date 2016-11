Solebox x Reebok Classic Club C 85 „Year of the Court“ Release Date: 11. November 2016

Stores: Solebox

In einer Woche präsentiert uns Solebox ihren Teil des „Year of the Court“ in Kooperation mit Reebok Classic. Der Solebox x Reebok Classic Club C 85 „Year of the Court“ verdankt sein Look dem Griptape des Rackets, welches auf dem Sneaker selbst durch den Look des sich überlappenden Leders umgesetzt wurde. Der Colorway ergibt sich aus dem Jahr des Sneakers und der damaligen Vorliebe für die Farbe „Turquoise“. Cooler Release oder was sagt ihr?

Photos by: Johannes Hoehn