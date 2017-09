SONRA Proto „Grasshopper“ Release Date: 15. Oktober 2017 (online)

Stores: Sonra

Es ist an der Zeit für den siebten Release! Hikmet Sugoer präsentiert seinen nächsten Release, den SONRA Proto „Grasshopper“, welcher im Oktober released werden wird. Am 07. Oktober ist es bereits Instore soweit, während etwas später, am 15. Oktober der Online Release bevorsteht.

Von den Promobild, sieht der Release schon verdammt geil aus, auch wenn Grün nicht meine Farbe ist, so rockt das Ding einfach oder was sagt ihr?

Photos by: Johannes Höhn