Sony RX100 Mark V

Sony treibt die eigenen Kamera-Reihen weiter voran und präsentiert nun die neuen RX100 Mark V. Die kleine Kompaktkamera kommt mit einem Exmor RS CMOS Sensor, welcher 20.1 MP im Gepäck hat. Dazu verfügt die RX100 Mark V über eine 24-70mm Zeiss Optik, welche mit einer Blende von f/1.8 – f/2.8 ausgestattet ist – derbe! Ebenso eingebaut ist Sonys Fast Hybrid AF System. Nur am Rande ist zur erwähnen, dass die Kamera natürlich auch mit 4K Videos aufnimmt. Die Kamera wird ab Ende Oktober für ca. 1. 000 EUR erhältlich sein.

As a followup to the Sony RX100M IV, the renowned electronics corporation just unveiled the new RX100 Mark V. Incredible improvements have been made and this latest shooter will undoubtedly redefine the landscape of compact cameras.