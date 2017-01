SpeedX geht einmal mehr neue Wege und präsentiert das neue „Unicorn“. Das neue Modell von SpeedX verfügt über ein eingebautes Power Meter, welches automatisch die kompletten Fahrdaten speichert und abrufbereit hält. Das SpeedX Unicorn verfügt über den Hyper Carbon Rahmen und ist auch sonst vom Design ein Meisterstück.

Almost a year after the launch of their Leopard model, SpeedX has just unveiled its newest bike, and it’s probably their best looking ever.