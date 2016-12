Da ist er – der offizielle Trailer zu „Spider-Man: Homecoming“. Mit Tom Holland erleben wir den dritten Spider-Man Darsteller, aber keine Sorge, denn der Trailer lässt auf ein gutes Ergebnis hoffen. Schaut euch also nun den Trailer an, erlebt Tom Holland als Spider-Man und den neuen Bösewicht Vulture gespielt von Michael Keaton.

This is the FIRST trailer for Spider-Man: Homecoming starring Tom Holland, Robert Downey Jr. and more, in theaters July 7th.