Spider-Man #3 kehrt 2017 zurück in die Kinos, nachdem er bereits einen Auftritt in „Captain America: Civil War“ hatte. Im ersten richtigen Teaser Trailer, greift auch Tony Stark mit ein, der Spider-Man mit einem neuen Anzug ausstattet. Der erste offizielle Trailer, soll dann in den kommenden Tagen folgen!

SPIDER-MAN: HOMECOMING Trailer Teaser (2017) Tom Holland, Robert Downey Jr. Marvel Movie HD