The Fresh Prince is back! Stance bringt uns den „Prinz of Bel-Air“ zurück, und zwar mit ihrer „Always Fresh“ Kollektion. Die Kollektion besteht insgesamt aus fünf Paaren an Stance Socks, wobei zwei Paare direkten Bezug zum „Prinz of Bel-Air“ nehmen und die anderen Paare vom Muster zur Serie passen.

Die komplette Kollektion ist ab sofort bei Stance erhältlich! Verdammt nice!