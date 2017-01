Stone Island x Nike Sock Dart Mid Release Date: 26. Januar 2017

Stores: Nike

Der Teaser ist kaum ein Tag alt geworden, da sind auch schon die Bilder der Kollaboration zwischen Stone Island x Nike da. Gemeinsam wird man wohl drei Sock Dart Mid releasen, welche allesamt in kräftigen, dunklen Colorways kommen. Welcher ist euer Favorit? Was haltet ihr vom Design? Cop or Drop?